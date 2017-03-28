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Политика
28.03.2017
Салiдарнасць
4 цитаты Лукашенко во вторник, которые не стыкуются с делами

Глава государства вновь удивил.

«У нас с Путиным блестящие отношения. Блестящие»

Об этом Александр Лукашенко заявилна встрече с послом Армении Арменом Хачатряном.

– Да успокойтесь – у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал - может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят.

Между тем эксперты уже давно ломают головы, когда же Лукашенко и Путин смогут урегулировать нефтегазовый конфликт и другие проблемные вопросы между странами. Руководители двух государств почему-то не могут обстоятельно пообщаться с глазу на глаз. 

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«Нагорный Карабах – это не наш вопрос, это не мой вопрос»

На встрече с послом Армении Лукашенко также отметил:

– Есть острые вопросы - у армян, у белорусов. Допустим, Нагорный Карабах. Прямо вам скажу - это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться.

И добавил: «Ненавижу посредников».

Однако в конце прошлого года Александр Лукашенко заявлял азербайджанскому агентству Trend: Беларусь готова стать посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Ни одна из стран на Лапшина не претендовала»

Еше одно любопытное заявление главы Беларуси, которое выглядело оправданием:

– Помните, Лапшин. Слушайте, при чем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной - Азербайджаном... Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз Вам скажу и публично - а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран - ни одна из стран на него не претендовала.

Но известно, что против экстрадиции опального блогера в Азербайджан выступала Россия.

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«Топливо не свалится на предприятия с неба»

Об этом глава государства сказал на встрече с главой Совета Республики Михаилом Мясниковичем, обсуждая предстоящую посевную кампанию. И одновременно при этом заявил, что государство окажет поддержку предприятиям в закупке топлива: «В массовом порядке мы поддержим примерно с 1 апреля, когда вся страна втянется в посевную кампанию. Я подписал все распоряжения, топлива мы добавим».

***

Отметим, что Александр Лукашенко по-прежнему молчит о прошедших в выходные акциях протеста и массовых задержаниях белорусов силовиками. 

 
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