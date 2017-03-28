«Неплохо, на лыжах покатался». В сети шутят об ответе Медведева

В соцсетях шутят по поводу реакции российских властей на прошедшие 26 марта митинги против коррупции и ответа Дмитрия Медведева в инстаграме.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем занимался в воскресенье, 26 марта. У себя в инстаграме, отвечая одному из пользователей, он написал: «Неплохо, на лыжах покатался». И прикрепил веселый смайлик.

Напомним, 26 марта в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. Поводом для них послужило расследование о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Во многих городах прошли задержания, в Москве в отделы полиции попали более 900 человек.

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