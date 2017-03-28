«Моральные качества у них на низком уровне, сила воли отсутствует»

В Беларуси заговорили о необходимости люстрации правоохранительной и судебной системы.

Иллюстративное фото с портала TUT.BY

Массовые суды над задержанными на акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта, а также неоднозначные штрафы и приговоры в очередной раз привлекли внимание белорусов к правоохранительной и судебной системам.

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И заставили задуматься над простым вопросом – что делать?

Мнение правозащитника: «Судебная система в стране фактически отсутствует»

Юрист инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах» Тамара Сергей в комментарии «Салiдарнасцi» отметила, что необоснованные и политически мотивированные решения в белорусских судах выносятся систематически.

– Я считаю, что судебная система, которая была создана, в том числе, и ныне действующим председателем Верховного суда, создавалась не для осуществления правосудия, а для обслуживания власти, – говорит она. – И сюда подбирались люди с определенной репутацией и с определенными наклонностями.

По ее словам, этот подбор проводился на протяжении последних 22 лет.

– Там остались люди, которые не боятся последствий, потому что моральные качества у них на очень низком уровне, сила воли практически отсутствует или сломлена. То есть, судьи просто выполняют указания. И я уже неоднократно обращала внимание государства и общества, что судебная система у нас фактически отсутствует. В том виде, в котором она должна быть в нормальном цивилизованном государстве, – считает юрист.

Причем, речь идет не о какой-то малой группе судей, которым поручают дела политического плана, а проблема – в работе всей системы в целом:

– Уверена, что практически любой судья, который там работает, выполнит указания. Могут быть исключения, но это будут единицы. Порядочные судьи, возможно, есть в судах первой инстанции, в районных судах – там еще можно допустить случайное попадание такого человека в систему. Да и то, просто потому, что он пока не прошел проверку. В судах второй инстанции, городских и областных, не говоря уже о Верховном суде, люди просто выполняют указания, – считает Тамара Сергей.

По ее мнению, в будущем настанет время, когда нынешние решения будут пересмотрены, а те, «кто их подписал, будут привлечены к ответственности».

– Если этого не сделать, то будущего у страны нет. Люстрацию должны пройти не только те, кто хочет высокие посты, но и все судьи. Также нужно будет пересматривать все судебные постановления, которые вынесены незаконно и необоснованно. И срока давности здесь не должно быть. На этой позиции нужно стоять обществу, – подчеркнула правозащитница.

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Взгляд политика: «Необходимо избавиться от тех милиционеров, которые лжесвидетельствуют в суде»

По мнению лидера «Говори правду» Андрея Дмитриева, которое он высказал на своей странице в Фейсбуке, в Беларуси нужно провести люстрацию сотрудников правоохранительной системы.

– Вообще, я против люстрации, – написал он. – Всегда считал, что это может легко превратиться в охоту на ведьм и отвлечь внимание от гораздо более важных вопросов. Но… Просто необходимо избавиться от тех милиционеров, которые с легким сердцем в суде лжесвидетельствуют, доказывая, что человек сам бьется головой о сиденье в машине или, гуляя с беременной женой, матерится на всю улицу.

От судей, которые, слушая всю эту ахинею, отвешивают 15 суток без каких-либо сомнений или смотрят видео, где человек кричит: «я журналист», а наказывают его за ругань матом. Иначе, какие бы реформы не делали, старая система вернётся вновь. Хорошо, что мы живём в век современных технологий, вспомнить всё будет проще.

Отвечая на вопрос, как такая позиция соотносится с идеей «мирных перемен», политик отвечает.

– Очень просто, каждый из тех, кто попал под мое описание, будет иметь право на независимое расследование, справедливый суд и всё будет мирно, – написал Андрей Дмитриев.