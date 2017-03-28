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Общество
28.03.2017
Ирина Ареховская, Змитер Панковец, Наша Ніва
Студентка с фото объяснила, почему при задержании спокойно шла в автозак

В воскресенье, 26 марта, во время акции на Октябрьской площади была задержана девушка. Ее снимок, сделанный фотографом AP Сергеем Грицом, облетел интернет.

Людей поразила насколько спокойно и с внутренней достоинством шла она в автозак.

Впоследствии ничего не было известно ни о ее судьбе, ни о том, оставили ее на Окрестина или отпустили. «Наша Нива» нашла эту девушку. Ее зовут Елена (фамилию попросила не называть), ей 19 лет, учится в одном из творческих вузов столицы.

«Задержали без применения физической силы, везли в одиночках. Вечером отпустили. Шла я спокойно, зная, что ничего плохого не совершила ни против людей, ни против страны», — сказала Елена.

Девушка с улыбкой на руках у ОМОНа: Не понимаю, зачем они меня несли

 
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