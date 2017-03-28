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Скандалы
28.03.2017
AUTO.TUT.BY
Подробности: «БМВ» управляли пьяная девушка и 17-летний парень, они протаранили два авто

Минске более 10 экипажей ГАИ преследовали BMW, которым управляла сначала пьяная девушка, затем несовершеннолетний парень. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Инцидент произошел ночью 28 марта. В районе улицы Притыцкого внимание инспекторов привлек BMW. Сотрудники ГАИ включили проблесковые маячки и потребовали от водителя остановиться. Но тот сигнал об остановке проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня.

BMW выехал на МКАД и продолжил движение в сторону проспекта Дзержинского. В Московском районе столицы сотрудники ГАИ выставили во вторую и третью полосу МКАД полуприцеп, а в первой поставили свой автомобиль. Водитель BMW, едва не сбив инспектора, сумел проехать через заграждение и продолжил движение по кольцевой.

С МКАД BMW съехал на Партизанский проспект и далее поехал по трассе М4.

— Водитель автомобиля грубо нарушал ПДД и создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Инспекторы приняли решение применить табельное оружие. После предупредительных выстрелов они открыли огонь по колесам. Однако когда патрульный автомобиль пытался поравняться с BMW, водитель последнего шел на таран, — рассказали в ГАИ.

В какой-то момент BMW развернулась и снова поехала в город. По информации ГАИ, все это время за рулем автомобиля находилась девушка 1998 года рождения. Однако, снова выехав на Партизанский проспект, она поменялась местами со своим пассажиром — 17-летним парнем.

Молодой человек продолжил агрессивную езду: ехал по встречке, на красный и с огромной скоростью. На улице Ленина парень протаранил два патрульных автомобиля, а на улице Смоленской не справился с управлением, врезался в бордюрный камень и опору дорожного знака. Молодых людей задержали.

В ходе проверки выяснилось, что девушка была пьяна. Инспекторы составили на нарушителей более 10 протоколов. Также материалы дела передали в РОВД.

 
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