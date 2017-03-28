«Человека можно поставить в такие условия, что он сам никуда не уйдет от «хозяина»

Как действуют современные работорговцы и у кого больше шансов стать жертвой обмана — об этом руководитель Программы «Ла Страда Беларусь» по безопасной миграции Елена Нестерук.

– По данным международной организации труда, почти 21 миллион человек в мире являются жертвами торговли людьми. Преступникам этот бизнес приносит очень большие доходы – около 150 миллиардов долларов каждый год. Так что вряд ли вовлеченные в эту криминальную схему захотят отказаться от нее, — говорит Елена.

Елена Нестерук. Фото: Виктор Толочко, Sputnik

Торговля людьми – это не только сексуальная эксплуатация, но и принудительное попрошайничество, принудительные браки, извлечение выгоды из трудовой эксплуатации, использование детей в вооруженных конфликтах... Несмотря на усилия многих стран в решении проблемы торговли людьми, количество пострадавших не уменьшается.

– По каким принципам действуют вербовщики, чтобы заманить жертву?

– Сегодня преступникам совсем не обязательно приезжать на территорию определенной страны. Для этого продумываются схемы через Интернет. В последние несколько лет вербовка в социальных сетях ведется очень активно. Особенно это касается ВКонтакте.

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