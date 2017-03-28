Лукашенко летит к Бердымухамедову, чтобы вместе посетить проблемный комбинат

Александр Лукашенко отправляется с официальным визитом в Туркменистан с 29 по 31 марта.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности планируется, что руководители двух государств посетят Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, строительство которого было недавно завершено белорусской стороной.

Туркменская и белорусская стороны не раз предъявляли взаимные претензии по поводу хода реализации данного проекта, напоминает TUT.BY.

Минск выражал обеспокоенность по поводу несоблюдения туркменской стороной взятых на себя финансовых и иных обязательств по строительству Гарлыкского ГОКа.

Ашхабад, со своей стороны, был недоволен ненадлежащим выполнением белорусскими подрядчиками контрактных обязательств по строительству ГОКа, значительным отставанием от запланированных сроков строительства отдельных объектов и задержкой выплаты зарплат туркменским гражданам.

Стоимость комбината — 1 млрд долларов. Согласно первоначальным договоренностям, комбинат должен был быть сдан в 2015 году. В настоящее время сдача предприятия намечена на 2017 год.

В мае 2016 года Гурбангулы Бердымухамедов во время визита в Беларусь сошелся с Александром Лукашенко во мнении, что их роль очень важна в мире.