Вышедшие из СИЗО в Жодино: условия были адовыми, но сидеть с такими людьми было нестыдно

Из СИЗО в Жодино выпустили первых осужденных после «Марша нетунеядцев» в Минске, пишет TUT.BY.

Их задержали 15 марта в троллейбусе № 37, где ехали анархисты. Им в том числе вменили в вину то, что они были в масках, что противоречит закону. Все отсидели по 12 суток.

Автор видео брутального задержания анархистов получил 12 суток

Одной из первых выходит Алена Дубовик. Она 12 суток в знак протеста голодала. Говорит, что чувствует себя «так себе». Все эти дни пила воду, по утрам — чай. Условия в СИЗО в Жодино, по ее словам, были «адовыми».

Алена Дубовик 12 суток в знак протеста голодала

— Холодно было, тараканы, мыши. Только приятно, что новое белье и одеяла теплые. В камере сначала было семь человек, а потом шесть, — рассказывает она об условиях содержания в Жодинском СИЗО.

Петра Маркелова встречают бурными аплодисментами. Чувствуется, что его ждет одна из самых многочисленных групп поддержки.

Петр Маркелов в оранжевой куртке за парнем на переднем плане

— Я рад всех видеть и спасибо всем, кто отправлял открытки, — сказал он. Молодой человек еще раз напомнил, как его задерживали и обратил внимание, что никакой маски у него не было.

Анастасия Ранько говорит, что в СИЗО в Жодино не было горячей воды, температура в камере была ниже, чем на улице.

— Кормили кашей с утра, на обед — рыба с костями с головой и гороховая каша с перловой перемешана, суп и на ужин — каша. Я не ела почти ничего, только пила чай, — перечисляет она.

Анастасия Ранько говорит, что в СИЗО в Жодино не было ни горячей воды, ни отопления

Девушка отмечает, что, когда ее задержали, ехала в троллейбусе с акции.

— В троллейбусе никого не было в масках. Меня не избивали, но хватали и тянули. Силу применяли к другим людям, — говорит она.

Юрия Кузнецова, 1965 года рождения, из СИЗО отвезли на железнодорожную станцию. Но там волонтеры предложили его подвести до Минска. Он говорит, что впервые в своей жизни 15 марта пошел на акцию протеста:

— Я вообще впервые вышел в люди, так сказать, на митинг. Потому что меня не устраивает то, что происходит в стране.

Юрий Кузнецов впервые в жизни 15 марта пошел на акцию протеста и получил 12 суток ареста

Юрий работает водителем. Он отмечает, что после акции сопровождал ребят, которые ехали в троллейбусе. В итоге получил 12 суток.

— В камере были хорошие люди, молодые. Мне было с ними интересно. Не стыдно было с ними такими сидеть, — говорит он.