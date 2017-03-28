Девушка с улыбкой на руках у ОМОНа: Не понимаю, зачем они меня несли

Одной из первых, кого «повязали» омоновцы 25 марта, стала Елена Луцкович из г.п. Октябрьский Гомельской области. Фото девушки с улыбкой, которую несут силовики, мгновенно разлетелось по интернету.

Фото Сергея Гудилина, "Наша Нива"

Елена — член ОГП, и акция в Минске для нее — далеко не первая. Октябрьский находится в 200 км как от Гомеля, так и от Минска, и Елена выбрала все же Минск, где, предполагалось, состоится самое массовое празднование Дня Воли.

"Я готова была к тому, что меня побьют, — смеется девушка. — Сначала я долго прорывалась в район Академии наук, еще до 14-и, так как боялась, что потом вообще туда не попаду. Когда это удалось сделать, встретила знакомых, у всех было праздничное настроение. А потом я достала флаг и надела его на плечи. Сразу подошли омоновцы и сказали, чтобы я ушла оттуда. Я ответила, что их требования незаконны, поэтому я никуда не пойду. Они сразу меня подхватили и потащили в автозак. Правда, я не была готова к тому, что один берет за руку, а второй засовывает свои руки мне, простите, между ног, чтобы захватить ногу. В тот момент, который зафиксировали фотографы, я говорила им, что достаточно было бы меня взять под локти: сколько там меня, подтолкнули бы, и я пошла бы, никуда не делась бы. Зачем они меня брали под руки, непонятно и комично. В автозаке у меня потребовали снять флаг, мол, если не снимете, мы все равно заберем и порвем. Я отказалась, и никто не побил, никто не порвал".

А тут Елену уже буквально несут. Фото Дмитрия Брюшко, tut.by

Автозак отвез "нарушителей" в Ленинский РУВД. Там их поставили на растяжку. В результате в милиции Елена вместе с другими заключенными провела семь часов. Около девяти вечера девушку отпустили без составления протокола.

Фото из социальных сетей

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