Объявил голодовку журналист, которому дали сутки, несмотря на видеодоказательство

Осужденный в понедельник на 15 суток журналист телеканала «Белсат» Александр Борозенко объявил голодовку в знак протеста с незаконным преследованием.

Об этом сообщает пресс-служба БАЖ. Все время ареста Борозенко намерен отказываться от еды.

На сутки журналиста отправила судья Татьяна Мотыль, которую неоднократно замечали в политических репрессиях. Борозенко признали виновным в том, что он ругался и размахивал руками, несмотря на то, что журналист представил видеодоказательство своей невиновности.

Борозенко будет отбывать арест в столичном Центре изоляции правонарушителя. Также на Окрестина находятся другие журналисты.

БАЖ призывает писать осужденным на адрес: 220089, г. Минск, 1-й переулок Окрестина, 36, Центр изоляции правонарушителей. Телеграмму можно отправить со стационарного телефона через короткий номер 166.

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