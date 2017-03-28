Более десятка экипажей ГАИ со стрельбой преследовали парня на «БМВ» в Минске

Сегодня ночью в Минске экипажи ГАИ преследовали автомобиль BMW.

Очевидец сообщил, что вроде бы погоня началась на улице Евфросинии Полоцкой, далее через Сухарево вышла на кольцевую, затем на Партизанский проспект и вылилась за город по Могилевскому шоссе.

Затем автомобиль BMW развернулся в сторону города, снова въехал на Партизанский проспект. Читатель рассказывает, что по мере преследования автомобиля к погоне присоединялись все новые экипажи ГАИ. BMW уходил на большой скороcти.

"Где-то возле универмага "Беларусь" на Партизанском проспекте BMW зацепил одну машину ГАИ, далее погоня пошла по Ванеева, проспекту Рокоссовского, продолжилась на Тростенецкой, потом ворвалась в центр города на улицы Ленина, Энгельса, почти дошла проспекта Независимости, развернулась в сторону Серебрянки. И когда BMW свернул на Смоленскую, тут его и "подбили", он вылетел на тротуар, здесь все и завершилось", - рассказал очевидец. Он отметил, что никогда не видел, чтобы столько экипажей преследовали один автомобиль: "Насчитал 14 экипажей. Два автомобиля ГАИ были помяты, разбиты фары, деформированы двери".

По его словам, во время погони ГАИ стреляла, "отверстия были в крыльях, бампере, в BMW прострелены задние колеса".

В салоне находились парень лет 25 и девушка. "За рулем находился парень, они вроде бы хотели поменяться местами, но не успели.

Во время инцидента вроде никто не пострадал, парень с девушкой целые. Их "упаковали" и повезли на Передовую на освидетельствование. Правда, почему в BMW разбито лобовое стекло, я не знаю, судя по всему, это наружная вмятина.