В Грузии начал действовать безвизовый режим с Евросоюзом

Теперь грузины смогут свободно посетить 30 европейских стран, включая Исландию, Норвегию и Швейцарию.

Во вторник вступило в силу постановление Европарламента и Европейского совета о безвизовом режиме для граждан Грузии. С 28 марта им можно будет находиться на территории государств Шенгенской зоны без визы на протяжении 90 дней в течение периода в 180 дней.

В то же время безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах Евросоюза – для этого нужно отдельно получить разрешение на работу. Также дополнительные документы понадобятся для длительной учебы в европейских странах.

Интересно, что Украина также претендует на безвизовый режим с Евросоюзом: соответствующее решение, по прогнозам экспертов, будет принято в первой половине 2017 года.