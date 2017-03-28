Зять президента США с белорусскими корнями занял кресло в Западном крыле

Дональд Трамп, как и предсказывала пресса, учредил управление по инновациям при Белом доме.

Главой нового органа назначен зять главы государства и его старший помощник Джаред Кушнер. Основной сферой деятельности управления станет модернизация технологий федеральных ведомств, а также определение новых проектов в области инфраструктуры, отмечает newsru.com.

О том, что при Белом доме будет создано новое управление по инновациям, которое возглавит Кушнер, The Washington Post сообщила накануне.

Имя Кушнера накануне упоминалось газетой The New York Times, которая написала, что спецкомитет по разведке сената конгресса США планирует задать ему вопросы по делу о предполагаемых связях между командой американского лидера и представителями России.

Джаред Кушнер - муж дочери президента США Иванки Трамп. На днях стало известно, что дочь американского лидера получит кабинет в Западном крыле Белого дома, а также доступ к секретной информации и телефон правительственной связи.

Напомним, ранее Кушнер сам написал на страницах The Observer, что является потомком белорусских партизан. По словам 44-летнего американского бизнесмена и инвестора, корни его семьи уходят в Новогрудок.

Информация о его белорусских корнях подтверждена документально.

Также известно, что внуки Трампа приезжают в Беларусь почти каждое лето.