Секретный лимузин Путина

Портал Motor1 опубликовал фотографии зимних испытаний в Швеции засекреченного лимузина, который, предположительно, является предсерийным экземпляром одной из топовых моделей в линейке правительственного проекта «Кортеж».

В рамках проекта создаются новый лимузин для президента России, машины первых лиц страны, а также более простые модели, которые будут доступны широкому кругу покупателей. Классический дизайн автомобиля, который западные журналисты уже окрестили «лимузином Владимира Путина», чем-то напоминает продукцию марки Rolls-Royce и Bentley.