Фотожабы: «Вот подлинные кадры поздравления старика ОМОНом с хорошим весенним днем»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Фото 80-летнего Яна Гриба, которого задерживали три омоновца, разлетелось по соцсетям и приросло подробностями.

«А вот еще кляузники и сетевые бездельники вчера утверждали, что, дескать, наша милиция, которая нас бережет, якобы, обижала наших стариков, которым у нас почет.

Вот подлинные кадры поздравления старика с хорошим весенним днем. Ребята из ОМОНа сходили на субботник. А там ветер такой, вот лица и позакрывали. На обратном пути усталые, но довольные, купили на жалование цветов и подарков и дарили прохожим старикам», — такой подписью сопроводил доработанное фото профсоюзный активист Андрей Стрижак

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На выходных в Беларуси и России прошли крупные акции протеста. При всех различиях выступления объединяет то, что в обеих столицах были задержаны сотни человек

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