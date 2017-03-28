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Общество
28.03.2017
Евгений Кириллов, Завтра твоей страны
Будет ли жизнь в Беларуси спокойнее c камерами слежения: «Речь идет о миллионах долларов»

Кто получит выгоду от новой системы мониторинга общественной безопасности?

Государство намерено вывести работу силовиков на принципиально новый технический уровень.

Как сообщил 27 марта министр внутренних дел Беларуси  Игорь Шуневич во время доклада главе государства, в Беларуси планируется создать республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.

Александр Лукашенко принял предложение МВД и согласился с тем, что такая система «уместна и необходима в любом цивилизованном государстве». Руководитель страны поручил дополнительно проработать «ряд аспектов, связанных с практической реализацией проекта».

Где будет применяться новая система и чем она упростит работу милиции, Завтра твоей страны поинтересовалось у экспертов.

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников говорит, что пока ничего конкретного о новаторской белорусской системе неизвестно и делать выводы рано, во всяком случае, пока не будет опубликован соответствующий проект указа.

– Если говорить об аналогах, которые используются в других странах, то речь идет о сети разного рода датчиков, камер видеонаблюдения, противопожарных извещателей, которые объединены в единую систему и обрабатываются централизованно. В случае возникновения ситуации, которая требует реагирования, система выдает информацию той структуре, которая ответственна за контроль этой ситуации, – говорит эксперт.

Продолжение экспертного мнения читайте здесь

 
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