Участник пикета за «русский мир» трагикомично попал на сутки
Алексей Головин попросил милиционера в штатском сфотографировать его около Академии наук.
48-летний минчанин Алексей Головин, известный по своему участию в «пикете в поддержку России», отправился на сутки после Дня Воли.
25 марта мужчина — случайно или нет — оказался в центре города вместе с другом. Обоих задержали возле Академии наук около 11 часов, причем при трагикомических обстоятельствах.
Головин и его друг решили сфотографироваться и попросили прохожего сделать снимок.
А тот оказался переодетым милиционером — это был оперуполномоченный управления по наркоторговле Спартак Свистунов, сообщают Naviny.by.
Спартак решил задержать друзей.
27 марта суд Московского района решил, что Головин виноват — ругался матом. Результат — 10 суток административного ареста.
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