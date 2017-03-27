Участник пикета за «русский мир» трагикомично попал на сутки

Алексей Головин попросил милиционера в штатском сфотографировать его около Академии наук.

48-летний минчанин Алексей Головин, известный по своему участию в «пикете в поддержку России», отправился на сутки после Дня Воли.

25 марта мужчина — случайно или нет — оказался в центре города вместе с другом. Обоих задержали возле Академии наук около 11 часов, причем при трагикомических обстоятельствах.

Головин и его друг решили сфотографироваться и попросили прохожего сделать снимок.

А тот оказался переодетым милиционером — это был оперуполномоченный управления по наркоторговле Спартак Свистунов, сообщают Naviny.by.

Спартак решил задержать друзей.

27 марта суд Московского района решил, что Головин виноват — ругался матом. Результат — 10 суток административного ареста.