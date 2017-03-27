«Зато теперь их фамилии на слуху». 8 фото о чести и позоре во время массовых судов

В понедельник в Беларуси проходили массовые суды над задержанными на акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта.

Павел Белоус. Фото Влада Шведовича, «Наша Ніва»

Руководителя «Арт-сядзібы» Павла Белоуса обвинили в том, что 26 марта на Октябрьской площади он ругался матом. «Я размаўляю па-беларуску, і каб я выражаўся, то супрацоўнікі амапа і не зразумелі б, што я маю на ўвазе, напрыклад «трасца табе ў бок», — ответил тот на суде. Приговор – 15 суток.

Фото Светланы Коваленко

Сын отвественного секретаря БХД Дениса Садовского принес в суд плакат «Свободу папе!». Того в итоге оштрафовали на 80 базовых величин – почти 1 000 долларов.

Сотрудники милиции, которые пришли на суды в качестве свидетелей, прятали лица. Фото Еврорадио.

Судья Александр Петраш, который посчитал, что путешественница Ольга Рощина из России ругалась матом и принимала участие в несанкционированной акции. Фото со страницы Сергея Балая в Facebook.

Журналистка Адарья Гуштын написала в Facebook: «На фота супрацоўнік міліцыі ў грамадзянскім, які пагражаў мне ў судзе і піхаў (!) жыватом… За тое, што я фатаграфавала ў калідоры».

Леонид Кулаков. Фото TUT.BY

Активисту Леониду Кулакову присудили 25 суток. Свидетеля Константина Михасева он назвал «лжесвидетелем». Другой свидетель Дмитрий Качан вообще сначала перепутал Кулакова с правозащитником «Вясны», который сидел на соседней лавке, сообщает TUT.BY.

Работники Советского РУВД Дмитрий Качан и Константин Михасев выступили свидетелями в отношении минимум трех обвиняемых. Правда, все они заявили, что их задерживали совершенно другие люди.

Алесь Логвинец. Фото «Радыё Свабода»

Свидетель-омоновец Максим Ковальчук заявил на суде (цитируется по «Радыё Свабода»): «Логвинец бился головой о сиденье автомобиля. Мы надели наручники. Телесные повреждения Логвинец нанес себе сам, бившыся головой о автомобиль».

Логвинец встал, чтобы посмотреть Ковальчуку в глаза и назвал его лжецом.

Логвинец сказал, что его избивал другой свидетель – командир группы минского ОМОН Александр Тюнис. «Вам не стыдно, вы позорите белорусскую милицию!» — обратился Логвинец к Тюнису. «Нет, не стыдно», — заявил тот, отметив при этом: «Не, ну а кто сейчас любят милицию?», передают naviny.by.

***

Тем временем на дискуссионной площадке talks.by пишут.

«Судилища, а не суды».

«Главное, чтобы списки с судьями не потерялись, будут потом выкупать, раз Конституцию не знают».

«Показушные суды, не имеющие ничего общего со справедливостью и законом. Сегодня вы, а завтра глядишь и вас... Но о совести вспомнят, когда будут их».

«Что же вы, милиционеры, так органы позорите? "Защитники" наши?».

«Про туфту, которую несут "свидетели", задержавшие в течение одной минуты 4 человека можно не вспоминать. Зато теперь фамилии на слуху. Они прославились. У них жизнь удалась».

«Все зафиксировано видеоматериалами. И через год могут эти доказательства поднять. И через пять лет... И до конца вашей жизни эти материалы будут на вас висеть».