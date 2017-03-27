Глеб Павловский: «Все важное произойдет в 2017-м и уже происходит»

Политолог Глеб Павловский на snob.ru — о том, чего ждать после акций протеста в Москве и российских регионах.

– Что дальше? Забудьте про 2018 год (год президентских выборов в России – С.). Все важное произойдет в 2017-м и уже происходит. Западня была в том, что людей долго заставляли смотреть на несуществующие рубежи — 2018 год, потом 2024-й, — мол, надо дождаться выборов, заработает новая стратегия, начнется обновление.

Но люди не будут ждать. Политика начинается, когда вы в нее входите немедленно, сегодня, сейчас. Именно это произошло вчера.

Вчерашние события показали, что страна выглядит не так, как всем казалось в последнее время. И про инерционные выборы и инерционную политику можно вообще забыть.