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27.03.2017
Глеб Павловский: «Все важное произойдет в 2017-м и уже происходит»

Политолог Глеб Павловский на snob.ru — о том, чего ждать после акций протеста в Москве и российских регионах.

– Что дальше? Забудьте про 2018 год (год президентских выборов в РоссииС.). Все важное произойдет в 2017-м и уже происходит. Западня была в том, что людей долго заставляли смотреть на несуществующие рубежи — 2018 год, потом 2024-й, — мол, надо дождаться выборов, заработает новая стратегия, начнется обновление.

Но люди не будут ждать. Политика начинается, когда вы в нее входите немедленно, сегодня, сейчас. Именно это произошло вчера.

Вчерашние события показали, что страна выглядит не так, как всем казалось в последнее время. И про инерционные выборы и инерционную политику можно вообще забыть.

 
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