«Повздорил с главой района и получил 10 суток»

В редакцию TUT.BY обратилась жительница Узденского района Ольга Александрович. В прошлый понедельник, рассказывает она, на детской площадке ее муж Илья повздорил с мужчиной, который приехал к ним во двор с председателем сельсовета и представился Сергеем Викторовичем.

На завтра ее супругу дали десять суток ареста. Статья — «Мелкое хулиганство». Оказалось, его оппонентом в конфликте был председатель Узденского райисполкома Сергей Левкович. Глава района не скрывает — его оскорбило поведение гражданина и он «как физическое лицо» обратился в милицию.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Ольга так переживала из-за произошедшего, что в воскресенье попала в больницу. Когда ее выпишут, не знает. Хорошо, говорит, мама рядом и может присмотреть за их с Ильей маленькой дочкой.

Тот день женщина помнит детально.

— Мы живем в деревне Королево. В нашем доме очень много молодых семей с малышами, а толковой детской площадки нет, — рассказывает она. — Зато вблизи небольшие огородики. Причем сеют на них те, кто давно уже тут не живет. За пару дней до конфликта к нам приезжала председатель нашего Озерского сельсовета. Мы попросили помочь: поговорить с хозяевами грядок и пригнать технику, которая смогла бы это поле разровнять. Анжела Федченко пообещала разобраться.

По словам Ольги, ни качелей, ни горок они не просили.

— В понедельник вечером с мужем и ребенком мы вышли на прогулку, — продолжает женщина. — Увидели, как во двор подъехала Анжела Олеговна, с ней — мужчина в костюме. Решили, они по нашему вопросу и хотели узнать, есть ли какие-то новости. С нами подошел еще и сосед.

Кто этот мужчина в костюме, говорит Ольга, они понятия не имели. Сразу, по ее словам, он не представился, потом назвал лишь имя-отчество.

— Ни фамилию, ни должность он не озвучил. Мы же не обязаны знать председателя райисполкома в лицо, — возмущается Ольга. — Потом он сказал: «Вы же взрослые здоровые мужики, скиньтесь деньгами и сделайте все сами». Слово за слово у него с моим супругом возник конфликт.

— Из-за чего?

— Потому что Сергей Викторович грубо отвечал. Илью это возмутило, и они оба перешли на повышенные тона, но нецензурно никто не выражался. И драться тоже никто не лез. А потом я слышала, как Сергей Викторович кому-то позвонил и рассказал об инциденте.

На завтра, продолжает Ольга, Илье позвонил участковый, сказал: ему нужно доставить мужа в Узденский РОВД.

— Повестки в милицию никто не присылал, но мы решили не сопротивляться и поехать, — восстанавливает картину произошедшего Ольга. — На мужа составили протокол за мелкое хулиганство. Из милиции поехали в суд. В качестве свидетелей допросили меня и Анжелу Олеговну, про соседа даже и не вспомнили. А потом прямо после заседания Илью отправили на десять суток. Но за что? Нецензурно он не выражался, с кулаками ни на кого не бросался. И почему дали такое наказание? Можно ведь было обойтись штрафом — он по этой статье от двух до 30 базовых. Почему выбрали именно арест? Никто не учел, что у нас маленький ребенок, что Илье нужно работать.

Ольга говорит, человек она неконфликтный и никогда не стала бы рассказывать об этой истории, но ей обидно, что все так произошло.

— Вопрос с детской площадкой до сих пор не решен, зато в конфликте с председателем райисполкома вон как быстро разобрались, — не скрывает она эмоций. — Мы уже написали заявление, будем обжаловать решение суда. Но факт остается фактом — муж до сих пор в изоляторе, я в больнице, а дочка — с бабушкой.

«Оскорблять другого никому не позволено»

Сергей Левкович, председатель Узденского райисполкома поясняет: в тот день он приехал во двор к Александрович, чтобы посмотреть на состояние дворовой территории.

— Ко мне подошел человек и, не представившись, стал вызывающе спрашивать: «Кто вы такой?», «Почему приехали?», «Когда сделаете?». Я попросил его успокоиться. Он ответил: «Кому ты тыкаешь?» И понесся мат-перемат — у меня был шок.

— Вы говорили, что вы председатель?

— Конечно, но сначала я попросил, чтобы он представился. Он назвался Илья Александрович, после этого я сказал свою фамилию, имя, отчество и должность. Я спокойно объяснил, что приехал разобраться, как навести порядок на их дворовой территории. Это входит в мои обязанности. Я знаю, что у них ребенок и что ему нужно содержать семью, но это не дает ему право оскорблять председателя райисполкома да и любого другого человека. Это никому не позволено.

— Вы написали заявление в милицию?

— Да, как любого человека, меня это оскорбило, и я как физическое лицо обратился в милицию.

По словам Сергея Левковича, вопрос с детской площадкой во дворе, где живет семья Александрович, решат.

— Мы там даже асфальт планируем положить, — говорит председатель райисполкома. — Я работаю чуть больше года, и сейчас Королево у меня — одна из наиболее проблемных деревень. И в этом году я хочу навести там максимальный порядок.