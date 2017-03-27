«Чудо в Беларуси не наступит, потому как делать будут те же люди, что принимали декрет №3»

Председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась в комментарии «Белгазете» так оценил перспективы проведения в нашей стране рыночных реформ.

– Если достаточно тривиальный декрет N3 не был просчитан, не был проведен ситуативный анализ перед его принятием, то кто и как сделает более сложные вещи?

У меня нет оптимизма по поводу того, что нам поможет МВФ. Ну придет он со своей матрицей, в которой нам останется заполнить только клеточки. Но чудо в Беларуси не наступит, потому как делать будут те же люди, что принимали декрет N3.

Этот пример хорошо показал, как работает наша бюрократическая машина. Или другой пример - неудавшаяся модернизация дерево­обрабатывающей отрасли.