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Общество
27.03.2017
Салiдарнасць
Как судят за День Воли: три истории из залов суда

В понедельник по всей стране проходят суды над задержанными 25 и 26 марта. «Салідарнасць» собрала несколько ярких историй.

 Отцы и дети

Сын Дениса Садовского (слева), Алесь Логвинец с сыном на руках. Фото facebook.com, svaboda.org

На суды над некоторыми из задержанных пришли их семьи. Так сын одного из лидеров БХД Дениса Садовского пришел в суд с плакатом «Свабоду тату!». Садовский был задержан 25 марта на подходе к Академии наук.

В понедельник в суде Московского района судили политолога Алеся Логвинца, задержанного с применением грубой силы 23 марта вместе с сыном Антосем. Во время задержания политологу сломали нос, он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сотрудник ОМОН Александр Ковальчук заявил в суде, что Логвинец сам сломал себе нос. Фото svaboda.org

В суде свидетель из ОМОНа Александр Ковальчук заявил, что Логвинец привлек его внимание нецензурной бранью. Якобы его предупредили об ответственности и задержали. А травмы, по словам милиционера, задержанный нанес себе сам, ударившись несколько раз об автомобиль.  

Судья Виктор Казак вынес решение: 10 суток. Он покинул зал под скандирование «ганьба!».

Как журналист заставил милиционера материться на бумаге

Александр Борозенко во время работы на Дне Воли. Фото svaboda.org

В суде Московского района судили оператора телеканала «Белсат» Александра Борозенко, задержанного во время разгона акции на День Воли в Минске на улице Козлова.

Свидетелем по делу выступал сотрудник ОМОН Михаил Варивончик. Он заявил, что обратил внимание на Борозенко потому, что тот «ругался матом и размахивал руками». Милиционеры якобы подошли к Борозенко, попросили прекратить действия и задержали.

По словам журналиста, возле магазина «Океан» милиционеры блокировали всех присутствующих, не давали возможности пройти. Всем приказали пройти в автозак, что он и сделал, несколько раз повторив, что является журналистом.

На суде журналист попросил свидетеля повторить матерные слова, которые якобы послужили причиной задержания. Омоновец отказался, тогда журналист попросил написать их для суда. Судья Татьяна Мотыль в итоге поддержала требование Борозенко.

И все же итог суда был не в пользу журналиста, хоть просмотр видео и подтвердил его версию, — 15 суток. 

Не обнаружили оружие, но нашли сутки

Судья Дмитрий Жданок зачитывает приговор Марине Костылянченко. Фото spring96.org

В Суде Советского района 27 марта одновременно с участниками акции ко Дню Воли судили журналистку Марину Костылянченко. 25 марта к ней ворвалась милиция для проверки информации о якобы находящихся в квартире оружия и взрывчатки, сообщает правозащитный сайт spring96.org

Оружия не нашли, но журналистку обвинили в неподчинении милиции, а в РУВД участковый «опознал» ее как участницу «Марша нетунеядцев». Журналистку дополнительно обвинили в участии в несанкционированном мероприятии.

Судья Дмитрий Жданок отклонил ходатайства об установлении соответствия человека на снимке личности Марины Костылянченко, а также о запросе у мобильного оператора информации по поводу местонахождения абонента во время акции.

В итоге журналистку наказали арестом на 15 суток.

 
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