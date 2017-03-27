События 2010 года, когда ОМОН помолотил дубинками все надежды на улучшение отношений Беларуси с Европой, в принципе, восстановлены.

Руководство страны и силовых ведомств наблюдало за происходящим из бункера.

Люди. Много. Просто живой поток на главном проспекте. Всюду бело-красно-белые флаги. В какой-то момент этот стяг вешают на флагшток здания КГБ. Площадь независимости. Ленин. Речи. Вдохновленные лица. В глазах надежда…

А ты в бункере. И тебе страшно. Очень страшно.

В какой-то момент тогдашний глава Совбеза Леонид Мальцев говорит: «Александр Григорьевич, все под контролем. Люди начинают расходиться».

Но тут встревает тогдашний председатель КГБ Вадим Зайцев: «Александр Григорьевич, перехватили звонок из-за рубежа. Митингующим поступила команда занять Дом правительства».

И понеслось…

Потом Зайцева сняли с должности, отправили даже не послом в Тьмутаракнь, а куда-то на «Космос-ТВ» следить за фантастическими сериалами. Но дело уже было сделано, заведено, и остановить этот маховик никто не смог.

Лукашенко мстил за свой страх.

Что случилось сейчас? Кто и что сказал мнительному вождю в нужное время и в нужном месте, чтобы повторить эффект от роковой ошибки выборов-2010?

Я согласна со всеми комментаторами, которые говорят, что Лукашенко испугался и потому опять сорвало чеку. Но чего он испугался? Майдана?

Так люди в Беларуси выходят на акции протеста именно для того, чтобы Майдан не случился. Выходят с лозунгом: «Уходи!» Из Минска, Гомеля, Молодечно, Бобруйска – отовсюду, где прошли акции, — был один посыл: «Уходи сам, без крови, не доводи народ до белого каления, не доводи до Майдана».

Люди сами предлагают выход, предлагают «рецепт», как избежать Майдана.

Очень не хочется уходить?

Понимаю. Но есть такое слово: «Надо!»

В противном случае см. биографию Януковича и Бакиева.