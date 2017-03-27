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27.03.2017
Журналист заставил милиционера в суде написать матерные слова

Рассмотрение в суде дела журналиста телеканала БЕЛСАТ Александра Борозенко имело неожиданный поворот.

В суде Московского района сегодня судили журналиста Александра Борозенко, задержанного во время разгона акции на День Воли в Минске.

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Его обвиняют в мелком хулиганстве. «Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и проявляются в явном неуважении к обществу», написано в протоколе оператора БЕЛСАТа.

Судья Татьяна Мотыль.

Как сообщает пресс-служба БАЖ, в суде Борозенко заявил, что не признает вину и данного правонарушения не совершал.

— 25 марта я выполнял профессиональные обязанности на массовой акции, вел прямую трансляцию событий. Наблюдал за развитием событий, направился пешком вместе с колонной. На перекрестке с Козлова подъехало несколько автозаков с сотрудниками силовых органов. Возле магазина «Океан» сотрудники милиции блокировали всех присутствующих, не давали возможности пройти. Всем приказали пройти в автозак, что я и сделал, — пояснил в суде журналист.

Борозенко говорит, что несколько раз представлялся, говорил, что он журналист. Никаких противоправных действий не совершал.

Между тем свидетель Михаил Варивончик, милиционер ОМОН ГУВД Мингорисполкома, заявил, что он с напарником обратил внимание на Борозенко, потому что тот ругался матом и размахивал руками. Милиционеры якобы подошли к Борозенко, попросили прекратить действия и задержали. Ни камеры в руках, ни рюкзака, которые есть среди вещей, милиционер у Борозенко не видел. В какой верхней одежде Борозенко был, милиционер тоже не помнит.

Борозенко попросил свидетеля назвать слова, которыми журналист якобы ругался. После отказа свидетеля, Борозенко попросил написать эти слова для суда. Судья долго колебалась, но все же приказала свидетеля написать эти слова на бумаге.

Какие слова написал милиционер, не уточняется.

После перерыва в суде просмотрели видеозапись, сделанную во время задержания Борозенко из его камеры. На видео видно, что журналист не матерился, вообще ничего не говорил, только при задержании заявлял, что он представитель прессы.

Приговор Александру Борозенко — 15 суток ареста.

 
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