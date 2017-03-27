Во вторник по юго-западу потеплеет до +15°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

28 марта ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром по северо-восточной половине кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, сильный порывистый. На большей части территории страны и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +4..+10°С, по юго-западу +11..+15°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

29 марта ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем +2..+9°С; по юго-западу ночью +1..+4°С, днем +10..+15°С.

30 марта ночью на большей части, днем по востоку страны пройдут дождь и мокрый снег. Ночью слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по северу до +5°С по югу, максимальная днем +2..+8°С, по юго-западу до +10°С.