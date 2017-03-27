«Ругались матом, размахивали руками»: В Минске судят задержанных 25 и 26 марта

На День Воли до суда было задержано более ста человек. В воскресенье силовики задержали еще десятки человек.
Фото Радыё Свабода
В минских судах в понедельник проходят административные процессы над задержанными 25 и 26 марта участниками акций протеста.
Задержанных судят за участие в несанкционированных мероприятиях, неподчинение сотрудникам милиции и мелкое хулиганство. Как отмечают журналисты, следящие за рассмотрением дел, свидетельства со стороны сотрудников милиции звучат шаблонно: «Ругался матом, размахивал руками».
«Салідарнасць» собрала все, что известно о вердиктах судов на данный момент.
Суд над Алесем Лагвинцом.
Видео Адарья Гуштын
Суд Заводского района
В. Фильченко – штраф 92 руб.
Анастасия Кухта – 69 руб.
Александр Красочка – 230 руб.
Дмитрий Демидов – 230 руб.
Иван Орешков –115 руб.
И. Толкач – 60 руб.
Петр Рабушко – 5 суток
Дмитрий Гапонов – 10 суток.
А. Ситько – 10 суток.
Д. Мишаковский – 5 суток.
Максим Фролов – 10 суток.
Р. Волк – 8 суток.
Суд Ленинского района
Журналист Роман Протасевич – 10 суток.
Дарьичев Сергей – 460 руб.
Виталий Рудаков – 230 руб.
Кристиан Шинкевич – 460 руб.
Суд Московского района
Павел Старовойтов 10 суток
Суд Октябрьского района
Александр Курец – 10 суток.
Соколовский – 10 суток.
Артем Черняк – 12 суток.
Гражданин РФ Алексей Палихович – 12 суток.
С. Михеенков – 690 руб.
М. Коволев – 690 руб.
М. Михневич – 690 руб.
Суд Первомайского района
Яна Безлюдова – 690 руб.
Ольга Николайчик – 10 суток.
Наталья Бордак – 7 суток.
Лях Павел – 11 суток.
Сергей Кваченок – 10 суток.
Дмитрий Комар – 5 суток.
Мартысевич Александр – 7 суток.
Бурый – 10 суток.
Игорь Антоненко – 690 руб.
Александр Акулич – 690 руб.
Илья Кишкевич – 575 руб.
Бурый Николай – 230 руб.
Александр Попок – 667 руб.
Михаил Цыганков – 575 руб.
Суд Советского района
Леонид Кулаков – 25 суток.
Дмитрий Лабунов – 460 руб.
Дмитрий Шилак – 575 руб.
Александр Спирин – 575 руб.
Юрий Смирнов – 575 руб.
Алексей Шалутко – 621 руб.
Л. Шалутко – 460 руб.
М. Жигалов – 10 суток.
П. Самодуров – 575 руб.
А. Расчетин – 690 руб.
С. Пархомчик – 690 руб.
Суд Центрального района
Виталий Рымашевский – суд перенесен на 4 апреля.
Алекса Клименко – 4 суток.
Суд Фрунзенского района
А. Каранкевич – 345 руб.