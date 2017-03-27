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Общество
27.03.2017
Кирилл Иванов
«Ругались матом, размахивали руками»: В Минске судят задержанных 25 и 26 марта

На День Воли до суда было задержано более ста человек. В воскресенье силовики задержали еще десятки человек.

Фото Радыё Свабода

В минских судах в понедельник проходят административные процессы над задержанными 25 и 26 марта участниками акций протеста.

Кто-то явно подставился

Задержанных судят за участие в несанкционированных мероприятиях, неподчинение сотрудникам милиции и мелкое хулиганство. Как отмечают журналисты, следящие за рассмотрением дел, свидетельства со стороны сотрудников милиции звучат шаблонно: «Ругался матом, размахивал руками».

«Салідарнасць» собрала все, что известно о вердиктах судов на данный момент.

Суд над Алесем Лагвинцом.

Видео Адарья Гуштын

Суд Заводского района

В. Фильченко – штраф 92 руб.

Анастасия Кухта – 69 руб.

Александр Красочка – 230 руб.

Дмитрий Демидов – 230 руб.

Иван Орешков –115 руб.

И. Толкач – 60 руб.

Петр Рабушко – 5 суток

Дмитрий Гапонов – 10 суток.

А. Ситько – 10 суток.

Д. Мишаковский – 5 суток.

Максим Фролов – 10 суток.

Р. Волк – 8 суток.

Суд Ленинского района

Журналист Роман Протасевич – 10 суток.

Дарьичев Сергей – 460 руб.

Виталий Рудаков – 230 руб.

Кристиан Шинкевич – 460 руб.

Суд Московского района

Павел Старовойтов 10 суток

Суд Октябрьского района

Александр Курец – 10 суток.

Соколовский – 10 суток.

Артем Черняк – 12 суток.

Гражданин РФ Алексей Палихович – 12 суток.

С. Михеенков – 690 руб.

М. Коволев – 690 руб.

М. Михневич – 690 руб.

Суд Первомайского района

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Ольга Николайчик – 10 суток.

Наталья Бордак – 7 суток.

Лях Павел – 11 суток.

Сергей Кваченок – 10 суток.

Дмитрий Комар – 5 суток.

Мартысевич Александр – 7 суток.

Бурый – 10 суток.

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