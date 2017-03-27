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Политика
27.03.2017
Европейские политики — о действиях белорусских властей: «Диалог может быть подорван»

Глава делегации Европарламента потребовал освободить всех граждан, задержанных за участие в мирных акциях протеста. А глава МИД Польши пояснил, при каких условиях ЕС будет пересматривать свою политику.  

Представитель Европарламента: применение силы против мирных протестантов не может быть оправдано

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевски  призвал белорусские власти освободить всех граждан, задержанных за участие в мирных акциях протеста.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Европарламента, сообщает БелаПАН.

«С большой тревогой я следил за протестами в Беларуси и реакцией белорусских властей, — отметил Здроевски. — Мы были свидетелями многочисленных задержаний и штрафов в отношении демонстрантов, особенно во время Дня Воли в субботу. Также задерживались журналисты».

Здроевски подчеркивает, что применение силы против тех, кто осуществляет право на мирный протест, не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Репрессии, нарушающие право на свободу слова и собраний, противоречат международным обязательствам Беларуси, подчеркнул он.

«Я обращаюсь к белорусским властям с призывом немедленно освободить всех задержанных, — сказал Здроевски. — Напоминаю, что несколько месяцев усилий (по налаживанию диалога, — БелаПАН) как со стороны Европарламента, так и Беларуси могут быть подорваны неадекватной реакцией властей на демонстрации».

«Европарламент неоднократно подчеркивал, что уважение к фундаментальным гражданским свободам, верховенству закона и правам человека будет иметь решающее значение для формирования дальнейших отношений между Европейским союзом и Беларусью», — напомнил парламентарий.

Глава МИД Польши: Дальнейшее сотрудничество Беларуси с ЕС зависит от Минска

Ключи от дальнейшего сотрудничества Беларуси с Европейским союзом находятся в Минске в данный момент, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью телеканалу TVN24 (перевод TUT.BY).

«Это зависит от них. Конечно, если они откажутся от репрессий, а некоторые сигналы, что они этого хотят, у нас есть, то мы вернемся к переговорам», — заявил Ващиковский.

По его словам, от президента Беларуси в прошлом году было получено много сигналов открытости, готовности к политической оттепели. «Мы решили воспользоваться этим», — заявил министр.

На вопрос, не была ли Польша слишком наивна по отношению к Лукашенко, он ответил, что это «была концепция всего Европейского союза». По мнению Ващиковского, весь Евросоюз сумел воспользоваться оттепелью в Беларуси в прошлом году.

На вопрос, не было ли слишком мягким заявление МИДа по поводу задержаний в Беларуси в минувшие выходные, Ващиковский заявил, что и у ЕС также было «очень мягкое» послание властям, чтобы дать шанс вернуться на прежний путь сотрудничества.

— Если репрессии будут усилены, мы будем пересматривать эту политику. Мы за положительный исход, — заявил глава польского МИД.

Отметим, что во время акции на День Воли в столице, на которую вышли несколько тысяч человек, прошли масштабные задержания. По оценкам правозащитников, было задержано более 700 человек. К вечеру людей стали выпускать из РУВД: одних до суда после составления протокола, других — просто домой. Днем в воскресенье во многих городах, в том числе в Минске, прошли очередные акции протеста уже в знак солидарности с задержанными накануне. Они тоже закончились задержаниями десятков человек. В понедельник проходят суды над задержанными.

ЕС и США выразили обеспокоенность массовыми задержаниями и раскритиковали поведение белорусских властей и силовиков. В белорусском МИД, в свою очередь, считают действия силовиков в отношении демонстрантов «абсолютно адекватными».

 
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