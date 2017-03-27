«Статкевича освободили из того КГБ, который не задерживал его?»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на освобождение Николая Статкевича из СИЗО КГБ.

Утром 27 марта Николай Статкевич, о чьем местонахождении не было известно последние три дня, вернулся домой из СИЗО КГБ.

КГБ заявил, что «не располагают информацией о нахождении Статкевича в СИЗО»

Dzmitry Halko

Две главных новости от Николая: 1) Судя по его разговорам со следователем, большинство фигурантов «дела боевиков» могут выпустить; 2) Идея «сквотирования» массовых мероприятий на 1 и 9 мая очень неплохая, как и обоснование — режим идет против народа и стал, по сути, оккупационным.

Ula Rymasheuskaja

И как обычно — игры с информацией и вранье.

Все постоянно крутится вокруг того, чтобы переписать историю, внушить тебе, что то, что ты видел собственными глазами, ты придумал себе сам, но за тебя придумают то, чего не было, и внушат, что это был ты.

В 2010-м году людям в СИЗО КГБ не передавали письма, которые шли с воли, и внушали, что их все забыли, о них никто не говорит, никто не ждет и никто не интересуется. И что газеты, образно говоря, пишут исключительно о Пугачевой.

Желание всех диктаторов и режимов, — чтобы жертвы терпели все молча, никому ни о чем не рассказывали, и чтобы об их злодеяниях никто не узнал. Ибо они знают, что творят. И знают, что лучше бы это скрыть.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Это из того КГБ, который заявлял, что не задерживал его?»

«Не понял, как выпустили? А машина с боеприпасами? Соратник с коктейлями, который его ждал? Это что, все неправда? Или нет координации между службами МВД? С такими обвинениями могли задерживать ещё лет на 6. А тут выпустили. Голливуд скоро будет в очереди стоять, чтобы купить парочку сценариев у БТшных сценаристов, для своих запутанных триллеров. Что жив Николай, это хорошо!»

«То есть, по мнению КГБ именно Статкевич собирался применять бутылки со смесью и прочие ужасы на акции, но тем не менее его отпускают. Цырк на дроце».

«По сути, они подтвердили, что БМВ с коктейлями Молотова было не более чем постановка направленная на запугивание и дискредитацию Статкевича. Иначе уже терроризм бы шили и на всех каналах крутили».

«Ну как это понимать? Выкрали человека и заявили, что не знают где он. Врать и красть грешно!»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Цель этого всего скомпрометировать Статкевича. Сейчас слышны голоса облегчения, но через час-два будут появляться голоса сомнения: а где он был, а чего его выпустили, а почему водитель задержан, Дашкевич сидит, Белы легион сидит, а его отпустили и т.п.».

«Хорошо, что жив и все хорошо. Прекрасно понимаю, что его отпустили раньше даже своего водителя только для того, чтобы скомпрометировать. Ну даже я вот лично не понимаю: а чего он дома сидел и ждал, зная, что других лидеров начали хватать?»

«Клясычная разводка ў «нямецкім стылі» — схапіць пяцёх партызанаў, а аднаго паказальна выпусьціць, ды так, каб усе бачылі (глядзіце «В тумане» Лазьніцы альбо чытайце Быкава). Разумныя людзі з натуры скептычныя, і гэта ўвогуле добра. Але ў такой сытуацыі іхны скепсіс гуляе на руку падманшчыку і спрыяе дыскрэдытацыі патэнцыйна небясьпечнага лідара.

Відаць, «там» нечаму вучацца і пачынаюць працаваць больш «элегантна». Я сам адпеты скептык, але здараюцца сытуацыі, калі чалавеку проста трэба паверыць».