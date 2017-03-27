Как увековечить память жертв сталинских репрессий в Беларуси.

Фото: TUT.by

Министерство культуры Беларуси 25 марта официально объявило о начале конкурса для профессиональных скульпторов и архитекторов по созданию проекта мемориализации места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском.

«Я поручил создать аккуратный, не гигантский (не Брестскую крепость) мемориал. Сейчас идет конкурс. Мы сделаем этот мемориал, может, что-то вроде небольшой часовни», — рассказал Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом ИООО «Арвибелагро».

С чего вдруг власти решили заняться Куропатами?

Родившийся в ГУЛАГе активист Объединенной гражданской партии и защитник Куропат Владимир Романовский полагает, что это «типичный лицемерный пропагандистский прием, с помощью которого власти желают якобы приобщиться к бедам, проблемам общества».

— До сих пор было абсолютное игнорирование этой темы, а теперь вдруг возникла такая «любовь». Да кто ж в нее поверит? — говорит защитник Куропат.

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