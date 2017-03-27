После жесткого задержания на День воли 75-летний Валерий Щукин оказался в больнице

Гипертонический криз и побои — таков итог задержания бывшего депутата Верховного Совета.

После пребывания в РОВД Валерий Щукин оказался в военном госпитале. В больнице его навестил в воскресенье председатель БАЖ Андрей Бастунец.

Подробности задержания он описал на своей странице в Фейсбук:

«75-летний Валерий Щукин — морской офицер, бывший депутат Верховного Совета, журналист, правозащитник — был задержан 25-го на площади Калинина около 14-20 (до места предполагаемого сбора протестующих -- остановка на метро). Задержан жестко, о чем свидетельствует гематома на ноге от удара дубинкой и поврежденная рука. В 14-40 в автобус «упаковали» основную группу, в которой оказалась Любовь Лунёва с оператором, и отвезли в Заводской РОВД. Там отказался становиться лицом к стене, сказав, что, как офицер, спиной к врагам не поворачивается и готов принять пулю в грудь. После неудачных попыток повернуть его оказался сидящим на асфальте.

Сидел на холодном и мокром асфальте больше двух часов. Потом вместе с другими задержанными спустился в подвал (30 ступенек вниз). Там у него то ли взяли объяснения, то ли составили протокол — не знает, ничего не подписывал. Когда поднялся во двор, его уже ждала «скорая». Кто вызывал, не знает. Сам не вызывал и не жаловался. Хотя был криз. Давление сбили, отвезли в военный госпиталь — как старшего офицера на пенсии.

Лежит в палате на 6 человек. Палата чистая и светлая. Телевизор. Удобства в коридоре. Вчера приезжал (по информации из госпиталя) майор из Первомайского РОВД, дал направление на снятие побоев. По результатам этого будем писать жалобы и заявления».