Лукашенко: «Встает вопрос: чего в этой системе не хватает?»

Глава Беларуси 27 марта пообщался с министром МВД Шуневичем о безопасности.

Глава Беларуси провел совещание, на котором обсудил представленный ему проект указа, предусматривающий создание системы мониторинга общественной безопасности.

— Подобные системы действуют во многих государствах, где уже показали свою эффективность. Очевидно, что у нас внедрение автоматизированных процессов обнаружения различных событий, несущих угрозу, анализа поступающей информации позволит значительно повысить уровень правопорядка, — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Кроме того, по словам Александра Лукашенко, это даст возможность высвободить значительное количество работников и ресурсов, занятых в соответствующих сферах.

— То есть оптимизировать структуры конкретных государственных органов, чем мы, кстати, в настоящее время активно занимаемся, — заметил руководитель.

Между тем Лукашенко заявил, что у него имеется ряд вопросов.

— У нас уже есть действующая система видеонаблюдения, есть телекоммуникационные сети, есть соответствующее оборудование. Встает вопрос: чего в этой системе не хватает? Какие дополнительные возможности мы получим с вводом в строй новой системы? Почему данную систему не создать под эгидой государственного органа, который и станет владельцем соответствующего информационного ресурса? Я не думаю (а может, вы представите дополнительные аргументы в пользу своего предложения), что все это надо сосредоточить в руках частного оператора, — высказал свое мнение глава Беларуси.

Александр Лукашенко поручил доложить, какие затраты потребуются со стороны государства при создании данного технического комплекса.

— Подобную систему, которая у нас существует, нужно не просто модернизировать, а довести до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу. Последние события как раз свидетельствуют, что нам бы пригодилась такая система. Но это решение мы примем по результатам сегодняшнего обсуждения.

Со своей стороны министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал, что рассматриваемый проект указа согласован со всеми заинтересованными органами.