КГБ заявил, что «не располагает информацией о нахождении Статкевича в СИЗО». Что стоит за словесной эквилибристикой

В ведомстве опровергают слова оппозиционного политика.

«Пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси не располагает информацией о том, что Николай Статкевич последние три дня находился в СИЗО КГБ в Минске», — заявил TUT.BY официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин.

Напомним, сегодня Николай Статкевич, исчезнувший несколько дней назад, вернулся домой и рассказал, что все эти три дня до сегодняшнего утра он находился в СИЗО КГБ.

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По словам политика, он был задержан в качестве подозреваемого по делу о подготовке массовых беспорядков.

25 марта Николай Статкевич должен был возглавить акцию по случаю Дня Воли в Минске, однако так и не смог на ней появиться.

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«Кстати «нет информации о том что находился в СИЗО КГБ» не означает «не находился в СИЗО КГБ», — написал на своей странице в Фейсбук журналист Анджей Почобут. — Такая словесная эквилибристика должна нагнать туману. Остальное должны сделать специально обученные ГБ-шные троли и искренние сторонники теорий заговора...».

То, что Статкевича выпустили, по мнению Почобута, хороший сигнал.

«Очевидно отказаться от диалога с Западом власть в силу ряда причин не может. Она вынуждена беспокоится западным общественным мнением и пытатся поддерживать иллюзию нормальности и обоснованности своих действий. Так что есть реальный шанс вытянуть Змитера Дашкевича и остальных задержанных па делу о подготовке массовых беспорядков из застенков.

Стоит обратить внимание так же на то, что пока нет информации о предъявлении кому-либо обвинений и избрании меры пресечения. Формально на это у КГБ " в исключительных случаях" есть10 дней с момента задержания... А любое политическое дело в РБ это всегда "исключительный случай"», — отмечает журналист.