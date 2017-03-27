Статкевич: «Посадили во внедорожник «Лексус», натянули шапку на глаза и повезли»

Политик рассказал в подробностях, как оказался в СИЗО КГБ.

Утром 27 марта вышедший на волю из СИЗО КГБ Николай Статкевич дал пресс-конференцию. Он рассказал, где находился накануне Дня Воли и как его задержали.

23 марта утром он выехал на квартиру знакомой на Лобанка, где находился до вечера.

Примерно в 21.30 услышал, что кто-то пытается открыть дверь:

— У меня не было никаких гаджетов, чтобы сообщить своим об этом.

Люди представились сотрудниками МВД, вели видеозапись. Дали собрать вещи.

— Посадили во внедорожник «Лексус», натянули шапку на глаза и повезли.

Политика отвезли в СИЗО КГБ, где капитан Василевский зачитал ему постановление о возбуждении уголовного дела о подготовке массовых беспорядков.

Из разговора со следователем Николай Статкевич узнал, что постановление о возбуждении дела было подписано 21 марта. Кроме того, из дела он узнал, что его подозревают в подготовке массовых беспорядков, начиная с 2011 года. Напомним, на тот момент он находился в тюрьме.

После разговора со следователем политика поместили в камеру №16:

— Находился там три ночи. Обычный распорядок, привычный.

По его словам, он кричал свое имя по пути в туалет, чтобы дать знать о себе своим соратникам на тот случай, если бы они находились в соседних камерах.

Утром в понедельник ему сказали собрать вещи. Люди в масках посадили его в микроавтобус и вывезли за город якобы для следственных действий. Возле поселка Сокол его высадили и отпустили.

— Я прошу прощения у тех смелых людей, что не побоялись выйти на улицу 25 марта, что не смог быть вместе с ними.

Николай Статкевич заявил, что продолжит борьбу.

— Если мы дадим себя запугать, то они будут ходить нам по головам и гадить, — подчеркнул политик.

Он поделился впечатлением от работы силовиков:

— КГБ превратили в гестапо.

Статкевич считает, что его сегодняшнее освобождение — попытка дискредитации его. Как и недавние взломы аккаунтов в соцсетях.

Говоря о новых формах борьбы, политик подчеркнул: если власти не дают отмечать нам наши праздники, мы будем использовать другие общенациональные даты: «1 мая, 9 мая — это также наши праздники».

Политик прокомментировал сообщения о задержании Сергея Кунцевича, в авто которого якобы обнаружили бутылки с воспламеняющей жидкостью. По его словам, власти и ранее фабриковали подобные дела, в том же 2010 году, но пото такие эпизоды исчезали из дел.