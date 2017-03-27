Статкевич: «Посадили во внедорожник «Лексус», натянули шапку на глаза и повезли»

Политик рассказал в подробностях, как оказался в СИЗО КГБ.
Утром 27 марта вышедший на волю из СИЗО КГБ Николай Статкевич дал пресс-конференцию. Он рассказал, где находился накануне Дня Воли и как его задержали.
23 марта утром он выехал на квартиру знакомой на Лобанка, где находился до вечера.
Примерно в 21.30 услышал, что кто-то пытается открыть дверь:
— У меня не было никаких гаджетов, чтобы сообщить своим об этом.
Люди представились сотрудниками МВД, вели видеозапись. Дали собрать вещи.
— Посадили во внедорожник «Лексус», натянули шапку на глаза и повезли.
Политика отвезли в СИЗО КГБ, где капитан Василевский зачитал ему постановление о возбуждении уголовного дела о подготовке массовых беспорядков.
Из разговора со следователем Николай Статкевич узнал, что постановление о возбуждении дела было подписано 21 марта. Кроме того, из дела он узнал, что его подозревают в подготовке массовых беспорядков, начиная с 2011 года. Напомним, на тот момент он находился в тюрьме.
После разговора со следователем политика поместили в камеру №16:
— Находился там три ночи. Обычный распорядок, привычный.
По его словам, он кричал свое имя по пути в туалет, чтобы дать знать о себе своим соратникам на тот случай, если бы они находились в соседних камерах.
Утром в понедельник ему сказали собрать вещи. Люди в масках посадили его в микроавтобус и вывезли за город якобы для следственных действий. Возле поселка Сокол его высадили и отпустили.
— Я прошу прощения у тех смелых людей, что не побоялись выйти на улицу 25 марта, что не смог быть вместе с ними.
Николай Статкевич заявил, что продолжит борьбу.
— Если мы дадим себя запугать, то они будут ходить нам по головам и гадить, — подчеркнул политик.
Он поделился впечатлением от работы силовиков:
— КГБ превратили в гестапо.
Статкевич считает, что его сегодняшнее освобождение — попытка дискредитации его. Как и недавние взломы аккаунтов в соцсетях.
Говоря о новых формах борьбы, политик подчеркнул: если власти не дают отмечать нам наши праздники, мы будем использовать другие общенациональные даты: «1 мая, 9 мая — это также наши праздники».
Политик прокомментировал сообщения о задержании Сергея Кунцевича, в авто которого якобы обнаружили бутылки с воспламеняющей жидкостью. По его словам, власти и ранее фабриковали подобные дела, в том же 2010 году, но пото такие эпизоды исчезали из дел.