Первая партия иранской нефти доехала до Беларуси

Иранское топливо призвано восполнить недостаток беспошлинной российской нефти.

Первая партия нефти из Ирана прибыла в Беларусь по согласованному в феврале маршруту, сообщает ОНТ.

Ранее Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) объявила, что впервые поставила партию сырой нефти для Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси через порт Одессы.

Первый танкер прибыл в украинский порт в среду на прошлой неделе. Оттуда поездами топливо доставили в Беларусь. Еще один согласованный с иранцами маршрут подразумевает доставку нефти танкерами до латвийского порта Вентспилс.

В феврале Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подтвердила, что Беларусь приобрела 80 тыс. тонн иранской сырой нефти. Иранское топливо призвано восполнить недостаток беспошлинной российской нефти, поставки которой Москва сократила в связи с неуплатой Минском долга за газ.

Переговоры о закупках иранской нефти Беларусь вела с октября 2016 года в рамках поиска альтернативных поставщиков и на фоне спора с Москвой о ценах на газ, длящегося с начала прошлого года.