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27.03.2017
Михаил Брошин, фото Сергей Гапон
Статкевича отпустили

Политик Николай Статкевич, который намеревался возглавить акцию протеста 25 марта, исчез на несколько дней.

Хапун оппозиционных лидеров накануне Дня Воли вынудил экс-кандидата в президенты соблюдать конспирацию, чтобы тоже не оказаться изолированным. Предполагалось, что это позволит Статкевичу 25 марта оказаться в центре событий, но…

На Дне Воли политик так и не появился. И после его завершения, на момент, когда пишутся эти строки, – тоже.

Всё, что было известно на утро понедельника о его судьбе:

1. У Николая Статкевича была договоренность с женой, что он подаст определенный знак. Этого не случилось.

2. КГБ Беларуси заявил, что ничего не знает о местонахождении политика.

3. МВД Беларуси утверждает, что не задерживало Статкевича.

Всё это чрезвычайно тревожно, учитывая весь спектр сопутствующих обстоятельств. Да и события 1999 года по-прежнему свежи в памяти. Пропавшие тогда Юрий Захаренко, Виктор Гончар и Анатолий Красовский были убиты «эскадроном смерти»…

Самым важным вопросом был простой и короткий: «ГДЕ СТАТКЕВИЧ?» И ответ на него, прежде всего, должна была дать власть, коли она так печется стабильностью в обществе и в качестве одного из своих основных достижений декларирует, что Беларусь – безопасная страна.

В девять утра понедельника супруга политика Марина Адамович сообщила в Facebook: «Микола дома. Нас снова отрубили от связи». При этом она подтвердила «Нашай Нiве», что эта новость не фейк.

— Пяць хвілін таму [8:50] яго падвезлі дахаты, ад пятніцы ён знаходзіўся ў СІЗА КДБ, — уточнила она.

«Салiдарнасць» следит за развитием событий.

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