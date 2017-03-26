«Зачищаем всех, не стесняемся». Милиция против пожилых белорусов

ОМОН во время акций протеста грубо задерживал людей, несмотря на состояние их здоровья и возраст.

«Салiдарнасць» приводит истории, которые надолго останутся в памяти белорусов.

Втроем на дедушку с палочкой

Кадр с изображением трех сотрудников милиции в полной экипировке, задерживающих беззащитного пожилого мужчину в центре Минска, вирусно распространяли в соцсетях. В руки омоновцев 80-летний Ян Гриб попал, когда заметил, как милиция избивает двоих парней. Не выдержал, подошел к ним и сказал все, что думает. После этого решили задержать и его.

Фото: Радыё Свабода

Позже Яну Грибу удалось сбежать из автозака.

Бесстрашная Нина Багинская

Общественная активистка, которой в декабре исполнилось 70-лет, сначала поразила общественность тем, что накануне Дня Воли вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ. Через несколько минут к ней подошли сотрудники ОМОНа, предложив «подвезти», посадили в микроавтобус и увезли в отделение милиции.

25 марта Нина Багинская пришла на митинг, посвященный Дню Воли – там «люди в черном» встретили ее уже менее приветливо.

Фото: TUT.BY

Любовь Санкевич и «молодчики»

65-летней бобруйчанке, специально приехавшей из районного центра, чтобы поучаствовать в Дне Воли, в субботу удалось избежать задержания. Однако неприятный сюрприз ожидал ее в Бобруйске – выйдя из дома на следующий день, женщина была задержана несколькими «молодчиками» и доставлена в местное отделение милиции.

Позже Любови Санкевич стало плохо, и ее увезла «скорая». Тем не менее, она умудрилась позвонить по телефону правозащитниками и сообщить о том, что в отношении нее был нарушен закон.

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Это лишь несколько сюжетов, которые, как говорится, на слуху. Тем не менее, на кадрах со Дня Воли нетрудно найти и других смелых людей пожилого возраста, которых совершенно бесцеремонно паковала белорусская милиция.

Зачем властям понадобилось показательное и жестокое задержание людей, которые не представляли для них угрозы, неизвестно.

Во время задержания было отчетливо слышно, как на секунду замешкавшиеся силовики тут же получали по рации приказ: «Зачищаем всех, не стесняемся».

Действительно, чего уж здесь стесняться.