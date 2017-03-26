Большинство задержанных на Октябрьской отпустили без составления протоколов
Почти всех участников воскресной акции протеста на Октябрьской площади освободили из Центрального РУВД Минска без составления протоколов.
Об этом сообщают правозащитники.
Однако есть и исключения. Глава культурной инициативы «Арт Сядзиба» Павел Белавус был задержан на площади вместе с женой. Жену выпустили из РУВД, а на Павла составили протокол об административном правонарушении. Сейчас Белавус находится в изоляторе на Окрестино.
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