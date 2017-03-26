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26.03.2017
Наша Ніва
Большинство задержанных на Октябрьской отпустили без составления протоколов

Почти всех участников воскресной акции протеста на Октябрьской площади освободили из Центрального РУВД Минска без составления протоколов.

Об этом сообщают правозащитники.

Однако есть и исключения. Глава культурной инициативы «Арт Сядзиба» Павел Белавус был задержан на площади вместе с женой. Жену выпустили из РУВД, а на Павла составили протокол об административном правонарушении. Сейчас Белавус находится в изоляторе на Окрестино.

 
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