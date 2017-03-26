Глава БДИПЧ ОБСЕ озабочен ненужным применением силы белорусскими властями против мирных демонстрантов

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк осудил ненужное применение силы белорусскими властями против мирных демонстрантов в Беларуси.

Заявление распространила пресс-служба ОБСЕ.

Линк убежден, что белорусские власти должны соблюдать обязательства, взятые Беларусью в качестве государства — члена ОБСЕ в плане уважения права на свободу мирных собраний.

«Сообщения о разгоне мирных демонстраций, произвольных задержаний и ненужном применении силы против протестующих, а также против правозащитников и журналистов вызывают серьезную озабоченность», — отметил он.

Линк также заявил, что события 25 марта и «сообщения о задержаниях и арестах сотен граждан, активистов оппозиции, журналистов, обысков в офисах организаций гражданского общества и мобилизации сил безопасности и ОМОНа, были попыткой запугать тех, кто планировал участвовать в мирной демонстрации».

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