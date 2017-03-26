Тимур Олевский: «То, что происходило на улицах Минска в День Воли, напоминало хорошо отрепетированную спецоперацию»

Выпуск программы «Настоящее время. Неделя с Шахидой Якуб».

Как Беларусь протестует против декрета о тунеядстве. Более тысячи человек задержали в прошлом году в России по статьям о терроризме и экстремизме. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время. Неделя с Шахидой Якуб».

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