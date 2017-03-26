МИД Беларуси назвал действия силовиков в День Воли абсолютно адекватными

«В Минске разгоняли демонстрантов водометами? Может быть, распыляли газ? Нет. И, слава Богу. Обошлось без жертв», – заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал реакцию стран ЕС на события 25 марта в Минске.

Как заявил Мирончик, право граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения закреплено в Конституции нашей страны.

- Однако ключевое слово здесь – «мирные». Если же к месту мероприятия подвозят «коктейли Молотова», подгоняют автомобили с оружием, подключают анархистов, то назвать такую акцию «мирной» язык не поворачивается.

По словам пресс-секретаря МИД, «в условиях нарастания и расширения географии террористической угрозы властям важно быть особенно бдительными, действовать на упреждение, а не «разгребать» последствия».

- Именно такой урок мы извлекли из недавних террористических актов в Лондоне, Берлине, Париже, Брюсселе, Ницце. Именно этим руководствовались белорусские власти 25 марта. Главной задачей было обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития, особенно с учетом имевшейся информации о готовившихся провокациях.

Дмитрий Мирончик заявил, что акция 25 марта носила несанкционированный характер.

- Участие в несанкционированных акциях влечет конкретные последствия в любой стране мира. И что «неевропейского» смогли рассмотреть в действиях наших правоохранительных органов западные политики? В Минске разгоняли демонстрантов водометами? Может быть, распыляли газ? Нет. И, слава Богу. Обошлось без жертв.

Действия правоохранительных структур были абсолютно адекватными. И если быть последовательными, то тогда европейским институтам и политикам надо выражать «обеспокоенность» и многочисленными задержаниями накануне празднования юбилея Римского договора 25 марта, активным использованием при разгоне демонстраций в европейских столицах водометов, газа и иных спецсредств. Но, наверное, проще по привычке «под микроскопом» рассматривать Беларусь. И не замечать при этом, что санкционированные акции в ряде городов нашей страны в тот же день прошли без каких-либо инцидентов.