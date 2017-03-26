В Бобруйске пенсионерку схватила милиция в штатском. Ее увезла «скорая»

Об этом «Салiдарнасцi» рассказала юрист Тамара Сергей.

По ее словам, в воскресенье в 11.40 в районном центре была задержана Любовь Санкевич , которая накануне принимала участие в акции по случаю Дня Воли в Минске.

65-летняя женщина шла по улице города, когда к ней подбежали «несколько молодчиков в штатском» и насильно отвезли в отделение милиции.

Там на нее составили протокол, но женщине стало плохо, поэтому в участок пришлось вызывать «скорую».

– Сейчас она находится в больнице с гипертоническим кризом, – прокомментировала инцидент Тамара Сергей. – Она была поражена, что ее схватили на улице, хотя она ничего не нарушала.

Юрист отметила, что при этом бобруйская милиция по телефону утверждала, что такой задержанной у них нет.

– Это отношение просто шокирует. Здесь мы видим, что правоохранительные органы просто растоптали закон и Конституцию. Человека на улице хватают, везут в милицию, доводят до сердечного приступа – и найти управу мы не можем. Это надругательство над народом и над всей страной, – заявила правозащитница.