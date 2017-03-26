МИД Польши требует немедленно освободить всех задержанных в Беларуси

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность по поводу событий в Минске 25 марта, говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Превентивные задержания и аресты, а также запугивание журналистов и активистов независимых организаций, которые происходили как на прошлой неделе, так и в день протеста, в том числе обыск помещений организации «Вясна», а также те препоны, которые мешали желающим попасть на место демонстрации в Минске, — это примеры нарушения фундаментальных гражданских свобод и прав человека в Беларуси».

Внешнеполитическое ведомство Польши также призывает «прекратить применение насилия правоохранительными органами и немедленно освободить из-под ареста задержанных».

Ранее с подобными заявлениями высказались представители Евросоюза и Посольства США в Беларуси.