Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч заклікае ўладу і яе апанентаў да канструктыўнага дыялогу
В Москве во время митинга против коррупции распылили слезоточивый газ
МИД Беларуси назвал действия силовиков в День Воли абсолютно адекватными
Некляев, перенесший гипертонический криз: «По сути, я сейчас похищен»
В Бобруйске пенсионерку схватила милиция в штатском. Ее увезла «скорая»
МИД Польши требует немедленно освободить всех задержанных в Беларуси
В Минске задержали фигуранта «болотного дела»
В регионах на площади вышел народ. Есть задержанные
Жена Статкевича искала мужа в КГБ
Воскресный фотофакт. Дежурные автозаки в центре Минска
Умер народный художник Май Данциг
Дания без валютных долгов впервые за 183 года: счастливые люди
Известны фамилии 296 задержанных милицией в ходе Дня Воли
Валер Карбалевіч: «Сталіца апынулася фактычна на ваенным становішчы»
Зрители во время футбольного матча Швеция-Беларусь развернули бело-красно-белый флаг
Фотофакт. Британского журналиста били по лицу и заставляли делать «ласточку»
Посольство США и ЕС – о задержаниях мирных демонстрантов
Разгон и задержания Дня Воли-2017, снятые дроном
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
День воли в Минске: водометы, массовые задержания, зачистка «Вясны». Как это было
Кто-то явно подставился
СМИ раскопали любопытные факты о «легионере», показавшем КГБ схрон с оружием
Красочный День Воли в Бресте. Как это было
Улыбающийся омоновец
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Ярослав Романчук: «В повестке дня пункт «демократизация» не значится»
Разрешенный митинг в Гродно: «Мы вымираем»
Чем история о «профессиональных боевиках» может грозить всем нам
Зміцер Панкавец: што я пабачыў і чаго не пабачыў 25 сакавіка?
Дмитрий Растаев: «Власть должны менять не инопланетяне, прибывшие из созвездия Лебедя»
«Пожалейте бабу Фросю!
У нее уже Корвалол заканчивается!»
Люди в «трениках»
4 скандальных факта о бизнесмене, пришедшем на встречу с Лукашенко в кроссовках
«Жалкое зрелище», или Что жены милиционеров говорят об участниках «Маршей нетунеядцев»
Класковский – о ночном «хапуне»: «Экстремизма в Беларуси днем с огнем не сыщешь, поэтому поднимают старые досье»
«Смартфон не берите». Советы бывалых тем, кто идет на День Воли
Навальный рассказал, как они делали «Димона»
«Страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Бегом к «Абсурду». Фотофакт
Молитва на коленях перед спецназом
Улыбающийся омоновец
70-летняя Нина Багинская вышла с одиночным пикетом к зданию КГБ
Создан «лучший в мире путеводитель о Беларуси»
Фото утра: «Стена Щеткиной» снова «замироточила»
Аўтаматчыкі патрулююць Кастрычніцкую плошчу
Как наступает весна в разных уголках планеты
Политика
26.03.2017
МИД Польши требует немедленно освободить всех задержанных в Беларуси

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность по поводу событий в Минске 25 марта, говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Превентивные задержания и аресты, а также запугивание журналистов и активистов независимых организаций, которые происходили как на прошлой неделе, так и в день протеста, в том числе обыск помещений организации «Вясна», а также те препоны, которые мешали желающим попасть на место демонстрации в Минске, — это примеры нарушения фундаментальных гражданских свобод и прав человека в Беларуси».

Внешнеполитическое ведомство Польши также призывает «прекратить применение насилия правоохранительными органами и немедленно освободить из-под ареста задержанных».

Ранее с подобными заявлениями высказались представители Евросоюза и Посольства США в Беларуси.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.2 (оценок:6)
Главное
«Не знаю, как дрессируют омоновцев, чем их накачивают, но это страшное зрелище»
А они, оказывается, еще те няшки. Фотофакт
«Тунеядский» сбор против новеньких шлемов. Оно того стоило?
Без вины виноватый
Дедушка с тростью: «Хоть полумертвый буду, но пойду»
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY