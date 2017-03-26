В Минске задержали фигуранта «болотного дела»

Это произошло 25 марта на Дне Воли.

В Беларуси был задержан гражданин РФ Алексей Полихович, который был осужден по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и освобожден условно-досрочно осенью 2015 года.

Как сообщает Meduza, имя Полиховича есть в перечне задержанных на акции по случаю Дня Воли, подготовленном незарегистрированным белорусским правозащитным центром «Вясна». Cотрудник проекта «ОВД-Инфо» Григорий Дурново подтвердил изданию, что задержан именно фигурант «болотного дела», а не его тезка.

Обстоятельства задержания Полиховича неизвестны. Был ли Полихович освобожден, к моменту публикации новости не известно.