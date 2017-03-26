В регионах на площади вышел народ. Есть задержанные

Пользователи соцсетей сообщают о протестах в региональных городах.

Витебск

Более сотни человек собрались в районе площади Победы – вокруг места сбора находятся десятки сотрудников ОМОНа и силовики в штатском.

Как сообщает nn.by, милиция задержала местного активиста движения «За свободу» Христофора Желяпова – 26 марта он вышел на связь и сообщил, что избежать задержания ему не удалось. Он был задержан возле своего дома – на данный момент активист находится в Октябрьском РОВД города.

В Витебске задержаны также правозащитники Константин Мардвинцев, Леонид Светик и Павел Левинов.

Мозырь и Береза

В этих районных центрах несколько десятков человек также вышли на площадь. В Мозыре о задержаниях на данный момент неизвестно.

В Березе из 20 человек, которые вышли на акцию протеста, четверо были задержаны и доставлены в отделение милиции.

Орша

Как написала на своей странице в Фейсбуке правозащитница Полина Степаненко, в Орше 26 марта к 12.00 на центральную площадь вышли около 100 человек.

– Плошчу па перыметры патрулявалі міліцыя і АМАП, – сообщила она. – Прыехала здымачная група БТ «Панарама». Каля Цэнтральнага РАУС шмат міліцыі і міліцэйскіх машын. Зытрыманы рэдактар рэгіянальнага сайту orsha.eu Ігар Казмерчак, ёсць яшчэ затрыманыя.

По ее словам, среди задержанных был мужчина пожилого возраста, которого ОМОН силой затащил в машину. К людям, которые пришли на площадь подходили сотрудники милиции и говорили уйти «по-хорошему».

«Видели вчера, какие вы хорошие», – говорили оршанцы. «Это были не мы», – отвечали сотрудники милиции.

Бобруйск

Еще один пользователь Фейсбука Игорь Борисов написал о том, что милиция начала задерживать протестующих в Бобруйске.

– У Бабруйску хапун – затрымана не менш за 15 чалавек. Выграбаюць людзей нават з крам, – написал он на своей странице.

Как сообщает TUT.BY, в Бобруйске сотрудники милиции забрали в автозак журналистов Светлану Головкину, Анатолия Санотенко, Виктора Масаловича, Андрея Шобина и Дениса Носова, а также еще около двадцати человек, которые собрались на местной площади Победы.

– Одного мужчину забрали прямо из магазина, когда он покупал куртку. Нас посадили в автозак и привезли к УВД, – рассказали очевидцы. – Одной женщине нужна помощь, ей отбили бока. У второй пятилетний сын остался один дома. Она просила передать мужу ключи от квартиры, но сотрудники милиции отказались.

Могилев

В полдень в областном центре люди начали собираться на улице Ленинской после призыва в социальных сетях собираться для акции, о цели которой не сообщалось. Откликнулись около 50 человек, сообщает Радыё Свабода.

Местные жители в течение часа собирались небольшими группами на месте сбора и обсуждали между собой последние события в Минске и других городах Беларуси, где праздновали День Воли.

Здесь же за ними наблюдали около 20 крепких парней в штатском, а также снимали оперативное видео.

Пинск, Брест

В Пинске сообщают о 150 собравшихся на акцию, там также проходят задержания, сообщает TUT.BY.

В Бресте оцеплена центральная площадь. Автозаки во дворах центральных улиц. Обыскивают портфели и проверяют документы. Задержаны около 10 человек, среди них — редактор «Виртуального Бреста» Андрей Кухарчик.

В брестской больнице скорой помощи, где находится Владимир Некляев, на входе были задержаны журналисты телеканала Belsat Милана Хаританюк и Алесь Лявчук.

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Отметим, что 26 марта в Минске проходит акция солидарности с задержанными в ходе Дня Воли – десятки белорусов приходят на Октябрьскую площадь, чтобы высказать несогласие с поведением милиции. Большинство из них вновь задерживает милиция.