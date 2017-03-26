На Октябрьской акция солидарности. Новые задержания. Онлайн

В воскресный полдень в центр Минска начали выходить неравнодушные в знак поддержки задержанных в День Воли.

Прямой эфир, Радыё Свабода:

Прямой эфир, Еврорадио:

12.40. За Дворцом республики стоят джипы с металлическими конструкциями.

Задержан руководитель Арт Сядзібы Павел Белоус с женой. Свидетелем задержания стал журналист Радыё Свабода Олег Груздилович.

ОМОН вышел без дубинок, никого не избивают – разве что руки скручивают, отмечают журналисты.

Задерживают корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Романа Протасевича

12.30. В центре Минска недалеко от Октябрьской площади людей пакуют в автозаки. Об этом в прямом эфире Радыё Свабода сообщили очевидцы, ставшие свидетелями произошедшего.

Корреспондент Радыё Свабода Валерий Калиновский рассказывает, что людей, которые пытаются спрятаться в магазинах или кафе, прогоняет со ступенек администрация торговых точек и предприятий общепита. Из магазина «Океан» вышла директор и прогнала людей.

Около десятка автозаков стоит возле Купаловского театра.

12.20. Продолжаются задержания, в том числе жесткие. Известно, что среди попавших в руки силовиков известная белорусская правозащитница Татьяна Ревяко.

Как сообщает Еврорадио, на площадь вышли около 100 человек. Их оттеснили к «Макдоналдсу».