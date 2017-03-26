Жена Статкевича искала мужа в КГБ

Марина Адамович полагает, что Николая Статкевича держат в «американке». Ни в КГБ, ни в минской милиции его жене не подтвердили, находится ли у них пропавший политик.

Николай Статкевич исчез 24 марта. Ему не смогли дозвониться ни журналисты, ни жена.

Марина Адамович не знает, задержан ее муж или его где-то прячут незаконно.

Ни в минской милиции, ни в КГБ, куда обращалась Марина Адамович 25 марта, сведений о том, находится ли у них Статкевич, не предоставили.

В интервью Радыё Свабода, Марина Адамович заявила о намерении подавать в милицию заявление об исчезновении мужа. Она полагает, что его держат в СИЗО КГБ.

Напомним, телеканал СТВ 25 марта показал сюжет о задержанном водителе Статкевича Сергее Кунцевиче. В нем говорится о том, что автомобиль попал под оперативное наблюдение КГБ еще 23 марта. В припаркованном на Академической авто якобы обнаружили бутылки с жидкостью, пахнущей горючим. Именно этот сюжет 25 марта снимали в районе Академии наук.

Марина Адамович в интервью Радыё Свабода опровергла информацию о том, что Сергей Кунцевич является водителем Статкевича. По ее словам, Сергей Кунцевич — член оргкомитета Белорусской социал-демократической партии «Народная грамада».

— Ён ніколі кіроўцам Мікалая ня быў, бо ў мужа ніколі не было кіроўцы. Магчыма, што ён мог яго кудысьці падвозіць, але ня больш за тое. Зьвесткі зь сюжэту, які паказалі пра Кунцэвіча, трэба спраўджваць. Наколькі памятаю, у яго маленькі «сітраен», і гэта не супярэчыць зьвесткам зь тэлесюжэту.

Бывший политзаключенный Николай Статкевич заявлял о том, что берет на себя ответственность за проведение шествия в центре Минска в День Воли. В день его исчезновения 24 марта от имени Статкевича в Вайбере было разослано сообщение с призывом не приходить на акцию 25 марта. Позже стало известно о взломе страниц в соцсетях Статкевича и его жены.