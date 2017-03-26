Воскресный фотофакт. Дежурные автозаки в центре Минска

Машины расставлены по всему периметру Октябрьской площади, за Дворцом республики и в районе Купаловского театра.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Милиция следит за тем, чтобы на Октябрьской площади не собирались люди. Тем, кто останавливается постоять, они предлагают идти домой, отмечает TUT.BY.

Также пользователи портала, что по всему городу очень много патрульных, сотрудники ГАИ останавливают машины для проверки документов.

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В полдень правозащитница Татьяна Ревяко также побывала на Октябрьской, где встретила высокопоставленных силовиков.

Ее попросили покинуть, «пожалуйста», площадь, пишет она у себя в Facebook.

Форумчане активно комментируют данные факты. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

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