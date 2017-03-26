Дания без валютных долгов впервые за 183 года: счастливые люди

С середины XIX века Дания активно занимала средства за рубежом, что к концу XX века привело к принудительной девальвации кроны и бюджетному дефициту.

Однако власти, проведя ряд экономических реформ, смогли справиться с кризисом, и сейчас население Дании — одно из самых счастливых в мире, а от долга в иностранной валюте страна полностью избавилась.

Согласно недавнему исследованию Sustainable Development Solutions Network, Дания находится на втором месте по уровню счастья населения среди сран ОЭСР, уступая только Норвегии. Создатели рейтинга в течение трех лет измеряли ожидаемую продолжительность жизни, уровень поддержи от родственников и друзей, участие в благотворительности, свободу выбора, а также экономические показатели — валовой внутренний продукт на душу населения и уровень коррупции в правительстве и корпорациях.

Поэтому высокое место Дании неудивительно: помимо развития гражданских свобод, страна за последнее время улучшила и свое экономическое положение, в частности, погасила $ 1,5 млрд выплат по облигациям, полностью избавившись от государственного долга в иностранной валюте впервые с 1834 года (тогда Дания начала активное заимствование иностранных средств для совершенно разных целей, от строительства железных дорог до спонсирования войны с Германией).

В целом внешний долг страны сейчас приблизительно равен $ 115,5 млрд и составляет менее 39% ВВП.

Примечательно, что всего лишь в начале 1980-х состояние Дании напоминало современную Грецию — огромный объем долга, банковский кризис, девальвация кроны (принудительная — из-за резкого увеличения дефицита бюджета).

Сейчас активное сальдо текущего платежного баланса Дании — одно из наиболее высоких в мире, а рейтинг страны у трех крупнейших агентств (Fitch Ratings, Moody's и S&P) максимальный, отмечает старший аналитик Danske Bank Йенс Нервиг Педерсен.

Для такой трансформации потребовалось введение фиксированного валютного режима и проведение экономических реформ, например по ограничению потребительских займов путем удорожания кредитов, сообщает Bloomberg.

Благодаря стремительному увеличению валютных резервов (используемых для защиты привязки кроны к евро) Дании больше не нужно выпускать долговые обязательства в долларах или евро. Сейчас резервы составляют около 467 млрд крон ($ 67,5 млрд) — вдвое больше, чем 10 лет назад.

В прошлом месяце Национальный банк Дании продал 4,7 млрд крон, чтобы ослабить валюту, а политический риск, связанный с выборами во Франции, вынудил иностранных инвесторов искать безопасности в датских активах. Nordea Bank AB заявил, что политическая напряженность во Франции может заставить Данию прибегнуть к еще более внушительным интервенциям, чем было необходимо для компенсации влияния от результатов референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Йенс Педерсен подчеркивает, что Дания хранила свои иностранные кредиты дольше, чем это было необходимо, и нынешние действия центробанка могут быть реакцией на рост стоимости выпуска облигаций в долларах, так как процентные ставки растут. В 2012–2014 годах Дания продавала долларовые облигации и меняла доллары на евро. Запланированные продажи облигаций в иностранной валюте были отменены в 2015 году, когда регулятору пришлось бороться со скупкой кроны спекулянтами.

«Правительство не брало займы в иностранной валюте с марта 2014 года.

Полный отказ от этого не вызовет никаких неудобств, если в будущем Дании снова потребуется обратиться к международному рынку», — говорит Ларс Мейланд Нильсен, глава департамента долговых операций Национального банка Дании.

Кроме того, около 40% государственных облигаций, выпущенных в датских кронах (на общую сумму 600 млрд крон), принадлежат иностранным инвесторам, подчеркнул Нильсен. Аналитики рассчитывают, что нынешнее состоянии экономики Дании будет поддерживаться в течение долгого времени.