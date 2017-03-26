А они, оказывается, еще те няшки. Фотофакт

Что подтверждает шлем с анимешным Аль Капоне у одного из спецназовцев, участников жесткой зачистки мирного населения.

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Кто или что такое «няшка». Из ответов на mail.ru: «Няшками называют милые вещи или людей.... ну или животных, ну, в-общем, все милое». Там же указано: «Известно, что няшка — болотная тварь».

Кто такой Аль Капоне? Самый известный гангстер в истории. Его облик стал классическим образом преступника, его имя – у всех на слуху. Чем он прославился? Вот короткий список преступлений: сутенерство, бутлегерство, бойня в день Святого Валентина, отмывание денег, неуплата налогов.