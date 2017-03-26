«Не знаю, как дрессируют омоновцев, чем их накачивают, но это страшное зрелище»

«Салідарнасць» собрала реакцию лидеров мнений на разгон акции 25 марта в Минске.

«Гримасы ненависти, оскаленные морды. Втроем-впятером они избивали стариков и женщин»

Сергей Ерженков (телеканал «Дождь») написал в Фейсбуке:

«Когда мне говорили, что в Беларуси выведена особая порода людей, и они даже по внешним антропологическим признакам имеют мало общего с остальными белорусами, я, признаться, считал это преувеличением. Сегодня я лицом к лицу столкнулся с этими бойцовскими сторожевыми без намордников.

Гримасы ненависти, оскаленные морды. Втроем-впятером они избивали стариков и женщин. Не знаю, как их дрессируют, чем их накачивают, но это страшное зрелище. У нас такое было только 6 марта. Ни на одном российском митинге меня не покидало ощущение, что в случае задержания есть, пусть и призрачный, шанс договориться. Тут этого ощущения не было. «Гэтыя быкі, маюць сваю праўду: Ім не трэба сонца, цемры ім багата».

«В пяти метрах от нас паковали людей в автобусы. А наша молодежь нагло ржала»

Роман Левковский запомнит 25 марта 2017-го в Минске на всю жизнь:

«Нет, не потому, что задержали, или отвезли, а потому что… Я НЕ ВИДЕЛ СТРАХА! – пишет Роман в Фейсбуке. – Когда нас, всего полтора десятка случайных гражданских целое море в черном и спецсредствах прижало к магазину «Океан», я не видел страха. В пяти метрах от нас паковали людей в автобусы. Одного… второго… третьего… А наша молодежь нагло ржала. И даже я возмутился, ну чего ржать, ведь вы можете быть следующими. И они были следующими. Но страха не было.

И когда я в тесной камере автозака бросал в чёрную темноту «Приветствую!», мне отвечал не страх, а «Привет!». И мы воевали с перепуганными милициянтами, которые всё никак не могли забрать у человека телефон, всё время вызывая старшего, пока «старшие» не кончились на прапорщике. Мы пререкались с «сотрудниками» в длинной очереди в РОВД. На процедуре составления протоколов у меня округлялись глаза, когда человеки твёрдым голосом рассказывали: «Я шёл на митинг, на День Воли». Я не видел страха. Ни в глазах, ни в душах».

Юлия Чернявская: «Давно замечала: белорусы прекрасно самоорганизуются в беде, причем, без всяких лидеров: стоят друг за дружку, помогают друг другу. Очень бы хотелось научиться самоорганизовываться и в радости друг за друга, когда она случается.

А вообще сегодняшний день преисполнил одновременно горечью и гордостью. Жыве...».

«Злые силы подпитываются забитыми, озлобленными, никогда не знавшими хорошей жизни людьми»

Лариса Белковская на своей странице в Фейсбуке обращает внимание на то, как странно и сюрреалистично выглядит «все это войско Саурона».

«И никак не доходит, что это не кино, а по-настоящему. Когда-то демонстрации не разгоняли. …Когда заканчивались занятия в универе, я тоже шла с ними. Потому что это казалось правильным и по-другому нельзя. Потом перестала ходить, потому что показалось, что это ничего не меняет.

Прошло много времени, и какое-то дурацкое чувство мухи завязшей в варенье и дня сурка. Кто-то живет во дворцах, а кому-то мать-пенсионерка отдает последние деньги, чтоб было чем заплатить налог на тунеядство. И чувак уходить не собирается, потому что слишком далеко зашел. Злые силы подпитываются забитыми, озлобленными, никогда не знавшими хорошей жизни людьми, у которых один свет в оконце – узнавать из телевизора о том, что кто-то могущественный но в то же время свой в доску от***дил каких-то выскочек и злорадствовать по этому поводу».

Андрей Хаданович: «Самы няёмкі момант – калі арыштоўваюць журналіста, якому толькі што даваў інтэрвію. Маглі б і цябе, але ўзялі яго, і ты нічым ня можаш дапамагчы, і вельмі няёмка, што ня можаш».

«А кто меня защитит от «защитников»?»

Марина Мацулевич в День Воли подходила к нескольким группам людей в форме и спрашивала: «Что происходит?». Ей все отвечали, что защищают ее безопасность.

«Я, конечно же, понимаю, что меня надо защищать от поэта с палочкой, от Нины Багинской с флагом, от журналистов с камерами....Они все очень опасны для общества, потому что показывают все болезни.

Но для меня остался открытым вопрос: «А кто меня защитит от «защитников»?».

«Калі Расея і ёсьць недзе ў гэтым хаосе, то не за пратэстоўцамі, а за бандытамі ў масках і ў чорнай уніформе, якія акупавалі наш горад»

Францішак Вячорка: «Гучыць дзіўна, але пасьля ўчорашняй акцыі многае стала на месца. Лукашэнка зноў стаў самім сабой. Цяпер ня трэба ламаць галаву, дзе ён кажа праўду, дзе маніпулюе, дзе словы, а дзе справа.

Стала ясна, што «лібэралізацыя» і «беларусізацыя» былі ўсяго толькі тактычным крокам: стваралася бачнасьць нейкіх пераменаў, пры гэтым сыстэма функцыянавала па-ранейшаму. За апошнія тры тыдні было лёгка перакрэсьлена ўсё зробленае за тры гады.

Стала ясна, што за пратэстамі не стаіць Расеі, прынамсі, за акцыяй 25 сакавіка. Людзі пад бел-чырвона-белымі сьцягамі выйшлі сьвяткаваць гадавіну БНР і былі брутальна зьбітыя. Прэвэнтыўна садзілі не прарасейскіх, а праэўрапейскіх палітыкаў, якія былі гатовыя з Лукашэнкам ў адным акопе змагацца за незалежнасьць. Стала ясна, што калі Расея і ёсьць недзе ў гэтым хаосе, то не за пратэстоўцамі, а за бандытамі ў масках і ў чорнай уніформе, якія акупавалі наш горад.

Фото Сергей Балай

Стала ясна, што дыктатара лёгка не перавыхаваеш. І што ніякія хітрыкі і дыпляматычны геній Макея не дапаможа зьмяніць прыроду рэжыму. Не дапамагла і праца дзясяткаў аналітыкаў-экспэртаў, якія спрабавалі знайсьці лёгіку ў дзеяньнях улады.

Цяпер многае залежыць ад унутранай салідарнасьці, а таксама ад міжнароднай рэакцыі. Спадзяюся, эўрапейцы і амэрыканцы пабачылі новенькія вадамёты, стрэльбы і спэцтэхніку. Гэта тое, куды пайшлі іх грошы».